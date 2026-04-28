Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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28.04.2026 23:05:00

Is Amazon (AMZN) Stock a Once-in-a-Decade Buying Opportunity?

Amazon (NASDAQ: AMZN), the world's largest e-commerce and cloud infrastructure company, reached an all-time high of $263.99 per share on April 24, 2026. It's pulled back below $260 as of this writing, but it's still up nearly 40% over the past 12 months.Could that rally mark the start of a much bigger move for Amazon? Let's review its biggest catalysts to see if it's a once-in-a-decade buying opportunity for patient investors.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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