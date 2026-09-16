Is Amazon Stock a Buy After Its Best Quarter in Years?

Amazon (NASDAQ: AMZN) has been a massive growth story for much of its history, but that changed after the pandemic.

Revenue growth slowed to as little as 7% in Q1 2022 as momentum in both the e-commerce business and Amazon Web Services (AWS) stalled. While some of that was due to challenging comparisons with the pandemic era, its revenue growth remained in the low teens for the next few years, as the chart below shows.

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