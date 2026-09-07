Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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07.09.2026 22:45:00
Is Amazon Stock at $255 a Share an Obvious Buy Right Now?
Amazon (NASDAQ: AMZN) trades at just above $255 as of the time of this writing. Despite its strengths in e-commerce, cloud computing, and now artificial intelligence, its stock has gained little traction this year.
This situation may leave investors wondering what's wrong with Amazon stock. Has it just paused before resuming its upward move, or is it a stock investors should hold or avoid?
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Nachrichten zu Amazon
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07.09.26
|Five killed as Amazon cargo plane overshoots runway in Miami (Financial Times)
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06.09.26
|Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami (dpa-AFX)
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05.09.26
|Amazon-Aktie: Morgan Stanley hebt Kursziel auf 500 US-Dollar an (finanzen.at)
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04.09.26
|Serie mit Engelke und Pastewka: Start von Staffel zwei klar (dpa-AFX)
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03.09.26
|'LOL' und 'LOL Next' bekommen neue Staffeln (dpa-AFX)
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03.09.26
|EU-Staaten: Neue Bearbeitungsgebühr für billige Online-Ware (dpa-AFX)
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03.09.26
|VW, Amazon and others name blacklisted groups among potential suppliers (Financial Times)
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03.09.26
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Analysen zu Amazon
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|Amazon
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