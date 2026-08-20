AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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20.08.2026 18:00:00

Is AMD Catching Up With Nvidia? Here's the Best Stock to Buy Today.

If you only looked at their stock prices, then you'd easily assume that Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) is eating Nvidia's (NASDAQ: NVDA) lunch in 2026. Nvidia is up a respectable 20% this year, while AMD has skyrocketed about 125%. If you zoom out a little further, AMD is up 300% since 2025 began, while Nvidia has only risen 67%. Considering that Nvidia is supposed to be the king of AI stocks, AMD sure appears to be quite the challenger to the crown. But there is more to this story than just stock performance.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26 AMD Outperform Bernstein Research
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 399,75 0,01% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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