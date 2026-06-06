Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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06.06.2026 07:30:00
Is AMD or Broadcom the Best AI Chip Stock After Nvidia?
Nvidia still dominates the market for chips used in artificial intelligence (AI) data centers. But AI is such a tremendous opportunity that second place isn't so bad in this case. Statista estimates that the AI chip market will continue to grow, reaching $333 billion by the end of the decade.That leaves plenty of room for other companies to make investors quite a bit of money over the coming years. Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) would be two prime candidates. Both have made inroads with their AI chips, but when it's all said and done, one stands out above the other. Here's why Broadcom is likely the better AI chip stock to own.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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