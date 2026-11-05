AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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05.11.2026 21:19:00
Is AMD Stock a Buy as AI Revenue Soars?
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) turned in strong third-quarter results, as its data center revenue nearly doubled. The semiconductor stock has had a strong year, up over 125% going into the report, but has more recently been caught in the AI infrastructure sell-off, and it also took a hit because of rival Intel's (NASDAQ: INTC) weak guidance.
Let's take a closer look at the company's earnings results and prospects to see why I think the stock is a buy.
While AMD and Intel are both competitors in the central processing unit (CPU) space, the two companies are quite different. AMD has been taking share from Intel in the server CPU market for years, and has also begun making inroads with its graphics processing units (GPUs). As such, AMD is much more about serving data center clients, while Intel is much more heavily exposed to the weakening PC market, which has come under pressure from rising memory costs.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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06.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
06.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
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06.11.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|398,80
|10,36%
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