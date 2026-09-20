Is American Express Stock a Buy, Sell, or Hold With Shares Trading 20% Below Their 52-Week High?

American Express (NYSE: AXP) stock soared to a 52-week (and all-time) closing high of $384.79 per share on Dec. 11, 2025, capping a pretty spectacular three-year run for the credit card company. Fueled by the three-year bull market, a growing economy, declining inflation, and robust consumer spending, American Express stock returned 25% in 2025. That followed annual returns of 58% in 2024 and 27% in 2023.

Economic conditions are not quite as robust in 2026, with inflation rates rising and soaring gas prices curtailing travel and consumer spending. As a result, American Express stock has dropped from those December 2025 highs. Currently, the stock trades at around $310, off 20% from the 52-week high and down 16.3% year-to-date.

Heading into the fourth quarter, is American Express stock a buy, sell, or hold?

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