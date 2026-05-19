American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
19.05.2026 21:45:00
Is American Express Stock Still Worth Buying After Earnings?
In what's now almost a given, American Express (NYSE: AXP) did well in its most recently reported quarter. Toward the end of April, it delivered another in a series of encouraging earnings reports, with both revenue and earnings improving at double-digit rates -- and beating analyst estimates in the process.Still, investors were hesitant to pile into the stock, and since then it's lagged the bellwether S&P 500 index. I believe this presents a fine opportunity to buy shares of this excellent company at a discount. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
13.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
08.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: Über diese Dividende können sich American Express-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones steigt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu American Express Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|30 980,00
|-0,45%
|American Express Co.
|266,30
|-0,22%