American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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19.05.2026 21:45:00

Is American Express Stock Still Worth Buying After Earnings?

In what's now almost a given, American Express (NYSE: AXP) did well in its most recently reported quarter. Toward the end of April, it delivered another in a series of encouraging earnings reports, with both revenue and earnings improving at double-digit rates -- and beating analyst estimates in the process.Still, investors were hesitant to pile into the stock, and since then it's lagged the bellwether S&P 500 index. I believe this presents a fine opportunity to buy shares of this excellent company at a discount. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 30 980,00 -0,45% American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
American Express Co. 266,30 -0,22% American Express Co.

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