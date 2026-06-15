American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
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15.06.2026 19:01:05
Is American Superconductor a Sell After a Director Sells $151,000 in Stock?
Known for its grid and wind power solutions, American Superconductor Corp. (NASDAQ:AMSC) reported a notable insider sale amid ongoing sector transformation.Laura A. Dambier disclosed the sale of 4,000 shares of common stock in an open-market transaction on June 11, 2026, according to a SEC Form 4 filing made Friday, June 12.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($37.63).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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