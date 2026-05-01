Amprius Technologies Aktie
WKN DE: A3DTK4 / ISIN: US03214Q1085
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01.05.2026 16:06:01
Is Amprius Technologies Stock a Buy After Palisades Investment Partners Initiated a Position Worth $4.8 Million?
Palisades Investment Partners, LLC initiated a new stake in Amprius Technologies (NYSE:AMPX), acquiring 369,476 shares in the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $4.82 million, calculated using the period’s average closing price. As of March 31, 2026, the Amprius Technologies position was valued at $6.23 million. Full details are available in the SEC filing dated April 30, 2026.Amprius Technologies manufactures and distributes lithium-ion batteries, including products using silicon nanowire anode technology. It serves the aerospace, defense, and electric vehicle industries.Los Angeles-based Palisades Investment Partners’ Q1 purchase of Amprius Technologies shares is a noteworthy event for investors, since the buy was a new stake, suggesting the investment advisory firm has a bullish outlook towards the stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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