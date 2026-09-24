AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
24.09.2026 05:07:01
Is an AMD Stock Split Coming Now That the Shares Have Topped $600?
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) stock closed at $615.52 on Monday, Sept. 21 -- a record, and the chipmaker's first close above the $600 mark. Monday's nearly 10% surge also made AMD a trillion-dollar company for the first time. And the run isn't cooling. Shares traded near $621 as of this writing, up 187% in 2026 through Monday's close.
AMD has split its stock six times in its history, but not once since 2000. So, now that the shares carry a $600 price tag, is a seventh split on the way?
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|530,10
|-1,60%