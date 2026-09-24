AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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24.09.2026 05:07:01

Is an AMD Stock Split Coming Now That the Shares Have Topped $600?

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) stock closed at $615.52 on Monday, Sept. 21 -- a record, and the chipmaker's first close above the $600 mark. Monday's nearly 10% surge also made AMD a trillion-dollar company for the first time. And the run isn't cooling. Shares traded near $621 as of this writing, up 187% in 2026 through Monday's close.

AMD has split its stock six times in its history, but not once since 2000. So, now that the shares carry a $600 price tag, is a seventh split on the way?

Image source: Getty Images.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 530,10 -1,60% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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