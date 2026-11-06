Appian a Aktie
WKN DE: A2DR9Y / ISIN: US03782L1017
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06.11.2026 01:30:01
Is Appian a Buy After Its Latest Earnings Report?
Appian (NASDAQ:APPN) came into its third-quarter earnings report in the midst of its strongest rally since the pandemic, up more than 150% from its lows this year.
The process automation software specialist has seen its growth and profitability ramp up in the AI era as the company has incorporated AI across its software platform, and Appian AI, its AI-powered app-building software, is seeing explosive growth.
Customer AI usage jumped 50% sequentially in the third quarter, showing its base of government and enterprise customers are finding value in the company's AI tools. For example, Appian AI helped customers conduct audits three times faster, perform underwriting reviews 75% faster, and run investment processes with 34% greater efficiency.
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Analysen zu Appian Corporation Registered Shs -A-
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