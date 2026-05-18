Appian a Aktie
WKN DE: A2DR9Y / ISIN: US03782L1017
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18.05.2026 16:09:01
Is Appian Stock a Buy After the Chief Revenue Officer Acquired Over 5,000 Shares?
Mark Dorsey, Chief Revenue Officer of Appian (NASDAQ:APPN), a low-code automation platform provider, reported the direct acquisition of 5,227 shares of Common Stock in multiple open-market transactions on May 13, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($19.13).* 1-year price change calculated using May 13, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Appian Corporation Registered Shs -A-
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06.05.26
|Ausblick: Appian A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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04.02.26
|Erste Schätzungen: Appian A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Appian Corporation Registered Shs -A-
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|Appian Corporation Registered Shs -A-
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