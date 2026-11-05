Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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05.11.2026 10:05:00

Is Apple a Buy on the Dip, or Are Mounting Headwinds Too Strong?

Apple (NASDAQ: AAPL) posted another strong quarter of iPhone sales when it reported its fiscal fourth-quarter results after the bell on Nov. 2. However, the stock traded lower on worries of gross margin compression due to higher memory prices and decelerating service revenue growth.

The stock was up nearly 25% on the year before the report.

Let's take a closer look at the company's fiscal Q4 results and prospects to see why I wouldn't be chasing this small pullback.

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