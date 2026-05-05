Apple Aktie
ISIN: ARDEUT116183
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05.05.2026 02:00:00
Is Apple Stock a Buy as iPhone Revenue Soars?
Departing Apple (NASDAQ: AAPL) CEO Tim Cook is looking to go out on a high note, with the company turning in another stellar performance for its fiscal second quarter. This follows an exceptionally strong fiscal first quarter report.Apple's growth was once again led by resurgent iPhone sales, which climbed 22% year over year to $57 billion. Notably, it was a record March quarter for iPhone upgrades. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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