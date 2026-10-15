Ultimate Holdings Group Aktie

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WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097

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15.10.2026 23:23:00

Is Apple the Ultimate Stock to Buy Right Now?

Apple (NASDAQ: AAPL) has quietly been one of the better-performing stocks of 2026. It has risen about 25% so far in 2026, easily crushing the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 14% rise.  But the question is: Is it still a good stock to buy compared to other big tech names?

Image source: The Motley Fool.

Part of the reason why Apple's stock has done so well so far this year is its lack of artificial intelligence (AI) exposure. While I personally think this is a bad strategy for Apple over the long term, not every investor does. The company is taking a very measured approach to AI, and in true Apple style, it's once again a late arrival to the party.

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Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 27 660,00 -0,36% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 305,60 0,07% Apple Inc.

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