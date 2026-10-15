Is Apple the Ultimate Stock to Buy Right Now?

Apple (NASDAQ: AAPL) has quietly been one of the better-performing stocks of 2026. It has risen about 25% so far in 2026, easily crushing the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 14% rise. But the question is: Is it still a good stock to buy compared to other big tech names?

Part of the reason why Apple's stock has done so well so far this year is its lack of artificial intelligence (AI) exposure. While I personally think this is a bad strategy for Apple over the long term, not every investor does. The company is taking a very measured approach to AI, and in true Apple style, it's once again a late arrival to the party.

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