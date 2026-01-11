OPTOELECTRONICS Aktie
WKN: A0DNCJ / ISIN: JP3197740008
|
11.01.2026 01:19:26
Is Applied Optoelectronics Stock a Buy or Sell After the Chief Legal Officer Dumped Over 12,000 Shares?
Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) Senior Vice President and Chief Legal Officer David C. Kuo sold 12,500 shares in an open-market transaction on Dec. 23, 2025, for a reported value of $501,875 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($40.15); post-transaction value based on Dec. 23, 2025 market close ($40.15).* 1-year price change calculated using Dec. 23, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!