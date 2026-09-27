AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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27.09.2026 06:06:45
Is AppLovin Stock Actually Cheap? What Rising Advertiser Spend and ROAS Signal for Long-Term Investors
Mobile advertisers may be seeing impressive returns, even as some question AppLovin (NASDAQ: APP) and its hard‑to-love creative strategy. Explore the core economics, advertiser behavior, and key risks in this evolving adtech story by watching the video below.
*This video was published on Sep. 8, 2026.
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
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23.09.26
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23.09.26
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