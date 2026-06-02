AppLovin Aktie

AppLovin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080

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02.06.2026 19:00:00

Is AppLovin the Most Misunderstood AI Stock on the Market?

AppLovin (NASDAQ: APP) has shifted from a gaming-linked ad company into a high-margin AI software platform. Axon 2, the sale of its gaming business, and the push into e-commerce could create a powerful next chapter, but the stock's huge run and debt load make this a story investors need to watch carefully.*Stock prices used were the market prices of May 22, 2026. The video was published on May 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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