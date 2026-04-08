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08.04.2026 19:00:00

Is Archer Aviation a Buy, Sell, or Hold After Culper's New Claims?

Archer Aviation (NYSE: ACHR) still has a real path to upside if execution catches up with the story. But what makes this setup so compelling is that the same doubts crushing sentiment today could fuel a major rerating if the company starts proving skeptics wrong.Stock prices used were the market prices of March 28, 2026. The video was published on April 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
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