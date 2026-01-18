Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
Is Archer Aviation Stock a Buy Now?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) has big plans. The company is working diligently to establish a solid foundation for its long-term success. However, there are still some very important hurdles to overcome before this company has any hope of becoming a sustainably profitable business. The stock's over 33% drop since October 2025 is a sign that uncertainty around its future remains high.Currently, Archer Aviation spends money. And a lot of it. In fact, the income statement reported in the company's third-quarter 2025 10-Q filing began with expenses. That's because there was no income to report. The spending was material, too, with nearly $121 million going toward research and development and $54 million spent on general and administrative costs.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
