Aviation Holdings Group Aktie
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26.05.2026 14:00:00
Is Archer Aviation Stock a Buy Right Now?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) is a pioneering developer of electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. Its flagship aircraft, called Midnight, is designed to carry four passengers, fly about 100 miles on a single charge, and reach speeds of up to 150 miles per hour.Since going public in 2021, Archer Aviation stock has lost about 38% of its value, badly lagging the broader market. It now trades at about $6, down roughly 25% in 2026.With the company making progress through the Federal Aviation Administration's (FAA) regulatory process, and with operations expected in 2026, is Archer a no-brainer at this price?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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