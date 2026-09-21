Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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21.09.2026 14:52:17
Is Archer Aviation Stock a No-Brainer Buy While It's Trading Near $5?
It wasn't all that long ago that Archer Aviation (NYSE:ACHR) 's stock was trading significantly higher than it is now. Last year, it hit highs of nearly $15, as there was ample excitement around electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL) companies.
Today, investors are a bit more cautious, as Archer is still working to obtain certification for its Midnight aircraft to begin transporting passengers. But the growth opportunities remain, and with the stock trading at around $5, its market cap is roughly $4 billion. Is the eVTOL stock worth buying right now?
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Archer Aviation
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|Ausblick: Atlas Crest Investment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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