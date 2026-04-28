Aviation Holdings Group Aktie
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28.04.2026 19:28:00
Is Archer Aviation Stock Going to $13 a Share?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) has had a bumpy ride across the first four months of 2026's trading. The electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft company's share price is down roughly 23% year to date as of this writing and 57% from its lifetime high, but some investors and analysts are betting the stock is poised for a big rebound. For example, analysts at Canaccord raised their one-year price target on Archer Aviation from $12 per share to $13 per share in a research note published in November. Could the eVTOL specialist really go on to hit that valuation over the next year or so?Image source: Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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