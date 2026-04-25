Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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25.04.2026 14:05:00
Is Archer Aviation Stock Your Ticket to Becoming a Millionaire?
Archer Aviation (NYSE: ACHR) is aiming to build a business around urban mobility. At the heart of this vision is its electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft -- "Midnight" -- which can carry four passengers over congested cities in significantly less time than traditional ground-based travel.It's an intriguing idea, but will it catch on? Will flying taxis transform pre-revenue, cash-burning, stock-diluting Archer into a multi-billion-dollar business? Will that, in turn, make today's $6 Archer stock a path to millions for long-term investors?As of today, April 22, Archer Aviation trades at about $6 a share and carries a roughly $4.5 billion market capitalization. Archer hasn't traded above $8 a share since late January, even though it's made some progress on its certification timeline.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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