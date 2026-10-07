Archer Aviation Aktie
WKN DE: A3C3BQ / ISIN: US03945R1023
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07.10.2026 17:45:00
Is Archer Aviation the Next Trillion-Dollar Stock?
What if I told you there was a multi-trillion-dollar opportunity in aviation, one still in the early stages of growth, but could radically change the industry? If you're already familiar with Archer Aviation (NYSE: ACHR), then you probably know where I'm going with this.
Archer is developing electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, better known as air taxis, that could eventually move passengers above congested city streets. Because time is money, and money buys convenience, Archer is betting that travelers will pay a premium to be shuttled over traffic. If Archer is right, its market valuation -- currently badly beaten down -- could grow several figures higher than its current $3.75 billion.
As this nascent industry grows, could Archer become a trillion-dollar company?
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