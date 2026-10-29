Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
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29.10.2026 16:05:02
Is Ares Capital Corp a Buy After Its Latest Earnings Report?
Ares Capital (NASDAQ:ARCC) has long been a popular stock among income investors, thanks to its high-yielding dividend. The business development company (BDC) currently offers a yield of more than 10%, significantly above the broader market (the S&P 500 yields around 1.1%).
However, its latest earnings report raised some questions about the sustainability of that payout. Meanwhile, a newly announced acquisition could help strengthen its future earnings. Here's a closer look at whether Ares Capital is an attractive investment opportunity following these developments.
Image source: Getty Images.
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