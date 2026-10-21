Ares Capital CorpShs Aktie

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WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035

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21.10.2026 09:55:00

Is Ares Capital Stock a Buy, Sell, or Hold Below Its Net Asset Value?

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) typically trades at a premium to its book value. However, the largest publicly traded business development company (BDC) currently trades at around $18.50 per share, while its book value as of June 30, 2026, stands at $19.35 per share, implying a 4.3% discount to net asset value (NAV).

Next week, this BDC reports earnings. I would wait for that report, but if two key metrics prove satisfactory, consider it a strong opportunity for income-focused investors, particularly those on the hunt for high-yield dividend stocks, given its 10.4% forward dividend yield.

Image source: Getty Images

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