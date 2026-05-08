Rakuten Aktie
WKN: 927128 / ISIN: JP3967200001
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08.05.2026 16:23:17
Is AST SpaceMobile A Buy? Selling Pressure Eases As Rakuten Trims Stake
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Analysen zu Rakuten Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|63,70
|14,57%
|Rakuten Inc (spons. ADRs)
|4,87
|0,72%
|Rakuten Inc.
|4,06
|0,74%
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