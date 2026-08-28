Aurora Cannabis Aktie
WKN DE: A2P4EC / ISIN: CA05156X8843
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28.08.2026 12:15:00
Is Aurora Cannabis Stock a Buy as Curaleaf Pushes a Hostile Takeover Bid?
Curaleaf Holdings (OTC: CURLF) wants to buy Aurora Cannabis (NASDAQ: ACB) for $4 a share. Aurora wants nothing to do with it.Curaleaf has now taken its offer directly to Aurora shareholders after the company's board rejected the deal, turning what started as an acquisition proposal into a hostile takeover attempt. And there's real money on the table.Curaleaf is offering 0.3463 of a share plus $0.75 in cash for every Aurora share, which it says represents a 45% premium to Aurora's 30-day volume-weighted average price before the buyout proposal became public.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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