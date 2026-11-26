Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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26.11.2026 16:23:22
Is authoritarian Vietnam ready to phase out the death penalty?
Vietnam has voted to abolish the death penalty for six more crimes, continuing a decades-long trend of restricting capital punishment.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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