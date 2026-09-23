AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
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23.09.2026 21:00:01
Is Autozone a Buy After Its Latest Earnings Report?
AutoZone (NYSE:AZO) doesn't get a lot of fanfare on the stock market, but it's quietly been one of the best-performing stocks for decades.
Its hub-and-spoke business model, in which larger central stores can resupply satellite ones, consistent expansion, and steadily growing demand for aftermarket auto parts have made the company a winner over its history. The stock is up nearly 300% over the last decade.
However, over the last year, the company's winning ways have changed as the stock has fallen nearly 40% from its peak due to a stretched valuation and sluggish growth in the DIY sector as inflation has pinched consumers' wallets.
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21.09.26
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16.09.26
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07.09.26
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|AutoZone Inc.
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