Avis Budget Group Aktie

Avis Budget Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 05:39:04

Is Avis Budget Group a Buy After Its Latest Earnings Report?

With the exception of a brief pop during a meme-stock craze, Avis Budget Group (Nasdaq: CAR) has had a relatively quiet year.The company faces a challenging competitive landscape as ridesharing continues to proliferate, and autonomous vehicles like Waymo threaten to render traditional car rentals obsolete, creating an overhang in the industry.In its second quarter, revenue fell 1% to $3 billion, short of estimates of $3.11 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Avis Budget Group Inc.

mehr Nachrichten