Avis Budget Group Aktie
WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052
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29.07.2026 05:39:04
Is Avis Budget Group a Buy After Its Latest Earnings Report?
With the exception of a brief pop during a meme-stock craze, Avis Budget Group (Nasdaq: CAR) has had a relatively quiet year.The company faces a challenging competitive landscape as ridesharing continues to proliferate, and autonomous vehicles like Waymo threaten to render traditional car rentals obsolete, creating an overhang in the industry.In its second quarter, revenue fell 1% to $3 billion, short of estimates of $3.11 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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