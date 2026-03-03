AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
|
03.03.2026 17:56:09
Is Bancorp Stock a Buy as One Investor Adds $3 Million to Position?
On February 17, 2026, PMC FIG Opportunities disclosed a buy of 49,516 shares in Bancorp (NASDAQ:TBBK), with an estimated transaction value of $3.42 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 17, 2026, PMC FIG Opportunities bought 49,516 shares of Bancorp in the fourth quarter, with the estimated value of the added shares at $3.42 million based on average prices for the period. The fund's quarter-end position value increased by $3.19 million, reflecting both the additional shares and share price changes during the quarter.Bancorp is a financial holding company specializing in niche banking solutions and payment services, with a strategic focus on fintech enablement and commercial lending. The company leverages a diversified product set and technology-driven platforms to address the evolving needs of business and institutional clients. Its scalable business model and expertise in specialized lending and payment processing position it as a competitive provider in the regional banking sector.
Aktien in diesem Artikel
|AS ONE CORP
|2 257,00
|0,87%
|Bancorp IncShs
|54,64
|0,94%
