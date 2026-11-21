Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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21.11.2026 13:00:02
Is Bank of America Stock a Buy at 25% Below Its 52-Week High?
Investors may be wondering what's going on with Bank of America (NYSE:BAC)stock, as it has trailed other large bank stocks in recent weeks.
The second-largest bank in the U.S. has seen its share price plummet by about 5% during the past month (as of Nov. 19) to $48.57 per share. And since it hit a 52-week high of $65.23 on Aug. 17, it has dropped about 25%.
Meanwhile, the KBW Nasdaq Bank Index, which tracks the 24 largest U.S. banks, has fallen about 3% during the past month and 15% during the past three months..
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