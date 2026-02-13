Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
|
13.02.2026 11:11:21
Is banned Olympic 'helmet of remembrance' political?
The IOC has disqualified Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych for wearing a helmet that features images of athletes killed in the war on Ukraine during competition. DW has what you need to know.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
