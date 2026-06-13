Phibro Animal Health Aktie

Phibro Animal Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJTQ / ISIN: USU694051058

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13.06.2026 18:20:34

Is Beaten-Down Phibro Animal Health Stock a Buy Following an Insider Purchase of 10,000 Shares?

E. Thomas Corcoran, Director of Phibro Animal Health Corporation (NASDAQ:PAHC), reported the acquisition of 10,000 shares of Common Stock at a weighted average price of $31.77 per share on May 29, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($31.77); post-transaction value based on May 29, 2026 transaction price ($31.77).* 1-year price change calculated using June 12, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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