Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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18.05.2026 23:05:00
Is Berkshire Hathaway a Buy, Sell, or Hold in 2026?
The stock market continues to set records, as both energy stocks and companies involved in the rollout of generative artificial intelligence push it higher. But amid all the buzz, there's a trillion-dollar company that seems to be taking a breather, and not even making a lot of headlines.Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) stock is down 4% so far this year and is more than 10% off its all-time high. Although the company still has a market capitalization of $1 trillion, it's been eclipsed this year by both Walmart and Samsung, dropping to No. 13 on the list of the biggest publicly traded companies. Berkshire Hathaway is going through generational change. Its leader of 60 years, Warren Buffett, stepped away from daily operations at the end of the year, although he's still chairman of the board. The new CEO, Greg Abel, is keeping the ship steady but hasn't made dramatic moves in his first five months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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