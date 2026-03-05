Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
05.03.2026 22:11:00
Is Berkshire Hathaway About to Start Paying a Dividend? New CEO Greg Abel Just Provided a Clue.
Since Warren Buffett announced that he would step down as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) at the end of 2025, the entire stock market has been speculating on what changes could be coming to the conglomerate.Buffett appointed Greg Abel as the new CEO after Abel spent many years running Berkshire Hathaway Energy. Abel has big shoes to fill and acknowledged as much in his first annual letter to shareholders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|643 500,00
|-0,31%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|430,70
|-0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.