Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
|
10.03.2026 02:05:00
Is Berkshire Hathaway Being Too Patient With Its Cash?
When Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) reported its Q4 results over the weekend, the conglomerate was once again flush with cash on its balance sheet. The market had a strong 2025 and is hanging in there thus far in 2026, so it makes you wonder if Berkshire is being too patient with its cash.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!