Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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11.08.2026 12:10:00
Is Berkshire Hathaway Stock a Buy as Warren Buffett Successor Greg Abel Starts to Deploy the Company's Cash Hoard?
During his last few years at the helm of conglomerate Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), Warren Buffett took a very conservative view of stocks. While he maintained that equities were still the best way to invest for the long term, he sold a lot more stocks than he bought, significantly cutting stakes in the company's top holdings, including Apple and Bank of America.Between late 2022 and the end of the first quarter of this year, Berkshire was a net seller of stocks for 14 straight quarters. At the same time, Berkshire also stopped buying back its own stock, doing no share repurchases for more than a year and a half, from June 2024 until March 2026. The combination of net stock sales, solid cash flow generation, and a lack of buybacks led Berkshire to accumulate a huge stockpile of cash near $400 billion at the end of Q1. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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