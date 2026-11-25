Interest rates are on the rise. At least that's the expectation for most experts. "The debate has shifted from whether the Fed hikes in December to how aggressively it moves," warns economist Anthony Smith.

Rising rates have various impacts on different stocks. Some companies experience a net benefit. Others are clear losers in a rising rate environment. Most, however, have a mix of benefits and drawbacks.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) is one of the market's most fascinating cases. The conglomerate owns dozens of businesses across dozens of sectors. Breaking down exactly how the company will fare in a rising rate environment can be difficult.

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