Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
18.02.2026 00:19:00
Is Berkshire Hathaway Stock a Buy Now?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB) (NYSE: BRKA) recently began a new era after longtime CEO and legendary investor Warren Buffett stepped aside and his successor, Greg Abel, assumed control on Jan. 1. It's an oddly uncertain time for Berkshire Hathaway, which has enjoyed decades of success, generating life-changing wealth for countless shareholders.But it's fair to wonder whether things will change now that Buffett himself is no longer leading the charge at Berkshire Hathaway. Is the stock a buy now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!