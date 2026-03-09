Berkshire Hathaway Aktie
09.03.2026 17:00:00
Is Berkshire Hathaway Stock in Trouble?
This year is inevitably going to be a different one from previous ones for Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) as Warren Buffett is no longer at the helm. While new CEO Greg Abel, who took over at the start of the year, is maintaining the culture and keeping things largely as they were under Buffett, there likely will be some changes along the way. And while the business may still be in strong financial shape, it may have lost a bit of its luster.It's been a sluggish start to the year for Berkshire, whose stock is down around 2% thus far. To make matters worse, the company also reported some underwhelming quarterly numbers recently. Is the stock destined to decline further this year, or can it be a good buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Berkshire Hathaway Inc. A
638 500,00
-0,70%
Berkshire Hathaway Inc. B
426,55
-0,57%
