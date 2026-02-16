Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
16.02.2026 21:16:19
Is Berkshire Overvalued? The Rare Inverse Play for Those Betting Against the Oracle
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) is often considered a rock-solid long-term investment. It's delivered an average annual return of nearly 20% ever since Warren Buffett took complete control of the company in 1965, compared to the S&P 500's average annual return of 10%.Berkshire beat the market as Buffett transformed the aging textile maker into a diversified conglomerate that owned cash-rich insurance, railroad, utility, and consumer staples companies. It reinvested that cash into its massive portfolio of stocks, which is now worth $320 billion -- or 30% of its market capitalization of $1.08 trillion.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Rare Holdings Ltd.
Analysen zu Rare Holdings Ltd.
