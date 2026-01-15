Beyond Meat Aktie
Is Beyond Meat a Long-Term Buy or a Fad That's Fading?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) was once heralded as a company that could challenge conventional meat, but sometimes, conventional and familiar things are superior to new ones. That's been the verdict among investors and consumers, given that Beyond Meat stock has crashed 99% over the past five years.
Nachrichten zu Beyond Meat
|
10.12.25
|ROUNDUP 3: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP 2: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP/Heiße Phase: Kommt jetzt das EU-Verbot für 'Veggie-Burger'? (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulativer Handel und erwarteter Short Squeeze (finanzen.at)
|
11.11.25
|Beyond Meat-Aktie weit abgeschlagen: Höherer Verlust in Q3 als erwartet (finanzen.at)
|
10.11.25
|Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Beyond Meat

Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.