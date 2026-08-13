Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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13.08.2026 20:10:00
Is Bloom Energy a Buy, Hold, or Sell After Its 1,920% Run?
Bloom Energy (NYSE: BE), which went public in 2018, didn't impress too many investors during its first six years on the market. Its solid oxide fuel cells (SOFCs) were considered a niche green energy technology, its revenue growth was lumpy, and it was consistently unprofitable.But over the past two years, Bloom's stock soared about 1,920%. Let's review the catalysts that sparked that rally, and if it's smarter to buy, hold, or sell its high-flying stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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