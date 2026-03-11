Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
11.03.2026 18:15:00
Is Bloom Energy a Buy, Sell, or Hold in 2026?
Without going too deep into the technology, Bloom Energy (NYSE: BE) makes solid-oxide systems that generate on-site electricity. This fact positions the company incredibly well to capitalize on the massive spending boom driving the development of artificial intelligence (AI). AI consumes a large amount of electricity, and utilities are struggling to meet demand. But does this fact make Bloom Energy a buy, sell, or hold in 2026?The reason to buy Bloom Energy in 2026 is that the company appears to be at an important inflection point. The main driver is its ability to deliver reliable power in remote locations and to keep the lights on when the grid goes down. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
