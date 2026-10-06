Is Bloom Energy an Excellent AI Stock to Buy Right Now in October?

Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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07.10.2026 01:47:09
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*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 4, 2026. The video was published on Oct. 6, 2026.
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Nachrichten zu Bloom Energy
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05.10.26
|S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bloom Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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02.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags (finanzen.at)
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29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Bloom Energy
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