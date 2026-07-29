Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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29.07.2026 14:55:01

Is Bloom Energy Corp a Buy After Its Latest Earnings Report?

Bloom Energy (NYSE:BE) reported its second-quarter financial results after the market closed on July 28. They were, in the words of CFO Simon Edwards, “the strongest in Bloom’s history.” The advanced fuel cell developer’s revenue rocketed more than 165%, crossing the $1 billion milestone, while its profitability grew exponentially. Here’s a look at the company’s quarter and whether the hydrogen stock is a buy following the report.Image source: The Motley Fool. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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